Трампа эвакуировали посреди пресс-брифинга из-за стрельбы

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1206
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 711
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2250
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1377
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18792
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3735
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6939
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 855
Фото
Все фото
24
6
6
6
3
Обстрел журналистов и первые &quot;коктейли Молотова&quot;: как прошла ночь в Минске
Обстрел журналистов и первые "коктейли Молотова": как прошла ночь в Минске
Столб дыма высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
Столб дыма высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Россиянам с СМС предлагают вознаграждение $10 млн за информацию о выборах в США
Россиянам с СМС предлагают вознаграждение $10 млн за информацию о выборах в США
Видео
Все видео
Лукашенко впервые прокомментировал протесты в Беларуси
Лукашенко впервые прокомментировал протесты в Беларуси
В Минске милицейский автозак переехал протестующего: показали видео
В Минске милицейский автозак переехал протестующего: показали видео
В Минске ОМОН жестоко избил пару во дворе дома: момент попал на видео (18+)
В Минске ОМОН жестоко избил пару во дворе дома: момент попал на видео (18+)
Протесты в Беларуси: что сейчас происходит в центре столицы
Протесты в Беларуси: что сейчас происходит в центре столицы
Убийство Джорджа Флойда: СМИ опубликовали полное видео инцидента
Убийство Джорджа Флойда: СМИ опубликовали полное видео инцидента
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1260
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 711
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1656
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 729
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2250
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 792
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
вторник, 11 августа 2020 10:59

Трампа эвакуировали посреди пресс-брифинга из-за стрельбы

  Комментировать
Трампа эвакуировали посреди пресс-брифинга из-за стрельбы
Трамп внезапно прервал пресс-конференцию из-за стрельбы. Фото: Reuters

Президента США Дональда Трампа неожиданно эвакуировали из прессконференции из-за стрельбы у забора Белого дома. К президенту подошел сотрудник Секретной службы после чего глава администрации прервал пресс-брифинг примерно на пятой минуте от его начала. Однако вскоре он вернулся к журналистам и прокомментировал ситуацию.

Несколько часов спустя Секретная служба сообщила, что 51-летний мужчина подошел к офицеру рядом с комплексом Белого дома и сообщил, что у него есть оружие. Затем начал вынимать из одежды какой-то предмет. При этом человек пригибался, как собирался выстрелить из оружия в "стойке стрелка". Офицер выстрелил в мужчину, сообщает CNBC.

"Произошла стрельба и кого доставили в больницу. Я не знаю, в каком состоянии человек ", - сказал Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенат США пригрозил Лукашенко санкциями

29 мая сотрудники Секретной службы США перевели Трампа в подземный бункер из-за протестов у Белого дома. Президент также рассказал, что наблюдал с Белого дома за схватками его охраны с протестующими.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трампа эвакуировали посреди пресс-брифинга из-за стрельбы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Заключенному запретили проводить исследования

Самое читаемое
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь Просмотров: 12295
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 9810
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 9801
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров Просмотров: 8640
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий Просмотров: 8352
Мир
Китайцев призывают экономить еду
Китайцев призывают экономить еду Просмотров: 198
"Северный поток-2" могут недостроить: компания-участник российского проекта сделала шокирующее заявление
"Северный поток-2" могут недостроить: компания-участник российского проекта сделала шокирующее заявление Просмотров: 567
Словакия выгнала российских дипломатов
Словакия выгнала российских дипломатов Просмотров: 405
В мире стало на одного миллиардера больше: кто счастливчик
В мире стало на одного миллиардера больше: кто счастливчик Просмотров: 333
Светлана Тихановская уехала из Беларуси
Светлана Тихановская уехала из Беларуси Просмотров: 882
Больше всего комментируют
3
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
2
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
1
Какие детали необходимо проверить в машине перед долгой поездкой
1
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
1
На севастопольских пляжах водятся крысы
Голосов: 255
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua