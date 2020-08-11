Трампа эвакуировали посреди пресс-брифинга из-за стрельбы

Трамп внезапно прервал пресс-конференцию из-за стрельбы. Фото: Reuters

Президента США Дональда Трампа неожиданно эвакуировали из прессконференции из-за стрельбы у забора Белого дома. К президенту подошел сотрудник Секретной службы после чего глава администрации прервал пресс-брифинг примерно на пятой минуте от его начала. Однако вскоре он вернулся к журналистам и прокомментировал ситуацию.

Несколько часов спустя Секретная служба сообщила, что 51-летний мужчина подошел к офицеру рядом с комплексом Белого дома и сообщил, что у него есть оружие. Затем начал вынимать из одежды какой-то предмет. При этом человек пригибался, как собирался выстрелить из оружия в "стойке стрелка". Офицер выстрелил в мужчину, сообщает CNBC.

"Произошла стрельба и кого доставили в больницу. Я не знаю, в каком состоянии человек ", - сказал Трамп.

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29 мая сотрудники Секретной службы США перевели Трампа в подземный бункер из-за протестов у Белого дома. Президент также рассказал, что наблюдал с Белого дома за схватками его охраны с протестующими.