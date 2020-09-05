Трамп заявил о прорыве в отношениях между Сербией и Косово

Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает "Голос Америки".
Страны договорились заморозить переговоры о нормализации политических отношений на год, чтобы позволить укрепиться экономической сделке.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что между Сербией и ее бывшей автономией существует много разногласий.
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти сказал, что сделка должна привести к взаимному признанию двух стран.
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"Сербия и Косово взяли на себя обязательства по нормализации экономических связей. Сосредоточив внимание на создании рабочих мест и экономическом росте, две страны смогли достичь большого прорыва. После жестокой и трагической истории и многих лет неудачных переговоров моя администрация предложила новый способ преодоления разрыва, сосредоточив внимание на создании рабочих мест и экономическом росте. Я думаю, это сработает очень хорошо", - сказал Трамп.
Сербия и Косово договорились открыть свои посольства в Иерусалиме. До них это сделали только США и Гватемала.
Украина официально считает Косово неотъемлемой частью Сербии.
Дональд Трамп впервые прокомментировал отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
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