Трамп заявил о прорыве в отношениях между Сербией и Косово

Сербия и Косово подписали соглашение. Фото: Reuters

Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает "Голос Америки".

Страны договорились заморозить переговоры о нормализации политических отношений на год, чтобы позволить укрепиться экономической сделке.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что между Сербией и ее бывшей автономией существует много разногласий.

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти сказал, что сделка должна привести к взаимному признанию двух стран.

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"Сербия и Косово взяли на себя обязательства по нормализации экономических связей. Сосредоточив внимание на создании рабочих мест и экономическом росте, две страны смогли достичь большого прорыва. После жестокой и трагической истории и многих лет неудачных переговоров моя администрация предложила новый способ преодоления разрыва, сосредоточив внимание на создании рабочих мест и экономическом росте. Я думаю, это сработает очень хорошо", - сказал Трамп.

Сербия и Косово договорились открыть свои посольства в Иерусалиме. До них это сделали только США и Гватемала.

Украина официально считает Косово неотъемлемой частью Сербии.

Дональд Трамп впервые прокомментировал отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".