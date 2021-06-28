Трамп заявил, что результаты выборов в США 2020 были сфальсифицированы, как в Украине в 2004

Трамп в очередной раз подчеркнул, что доведет факт "фальсификации" выборов. Фото: Flickr

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что результаты президентских выборов в США 2020 были сфальсифицированы, как в Украине в 2004 году.

Как передает Укринформ, об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками в штате Огайо.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что доведет факт "фальсификации" выборов.

"Подобные вещи, говорят, произошли в Украине в 2004 году. Теперь в большей степени они случились здесь. Мы это докажем", - сказал Трамп.

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На прошлогодних выборах Трамп проиграл своему демократическому оппоненту Джо Байдена, но упорно отказывался признавать свое поражение, что в итоге привело к драматическим беспорядков возле Капитолия в Вашингтоне 6 января.