Трамп выбрал нового посла США в России

Трамп предлагает назначить послом США в России заместителя госсекретаря. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп предлагает назначить послом Соединенных Штатов в России заместителя госсекретаря Джона Салливана.

Согласно процедуре, теперь претендента должен утвердить сенат. Об этом сообщает WSJ.

В РФ кандидатуру Салливана одобрили.

Как отмечается, нынешний посол США в Москве Джон Хантсман должен уйти в отставку в октябре после двух лет пребывания в должности. Он планирует баллотироваться на пост губернатора штата Юта.

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Мари Йованович отстранили от должности посла США в Украине, потому что она настаивала, чтобы личные просьбы адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о проведении расследований в Украине передавали через официальные каналы. А не через нее. Такую причину назвало агентство Associated Press со ссылкой на бывшего дипломата.