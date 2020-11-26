Трамп вновь призвал пересчитать голоса на выборах

Трамп вновь хочет пересчета голосов. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп вновь сообщил о фальсификации президентских выборов и призвал к пересчету голосов.

"Эти выборы демократами были проиграны. Они жульничали. Это были мошеннические выборы, - высказался американский президент. - Мы должны перевернуть итоги выборов". Соответствующие заявления он озвучил во время организованной республиканцами встречи в Пенсильвании, пишет The Hill.

Трамп добавил, что имеет доказательства, которые позволят изменить результаты голосования.

"Все, что нам нужно, - это судья, который выслушает их должным образом", - подчеркнул он.

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Напомним, администрация Трампа начала сотрудничать с командой новоизбранного президента США Джо Байдена по передаче власти.