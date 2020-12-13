Трамп ветирует оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

Глава Белого дома отметил, что больше всего от нового оборонного законопроекту выигрывает Китай. Фото: flickr.com

Действующий президента США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на законопроект об обороне США.

Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter 13 декабря.

"Больше всего от нашего нового оборонного законопроекта выигрывает Китай Я наложу вето!", - сказано в сообщении.

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Американский лидер требует включить в оборонный бюджет норму об отмене защиты технологических компаний от судебных исков за размещение, удаление или модерирования пользовательского контента.

8 декабря Палата представителей США большинством голосов приняла законопроект оборонного бюджета на 2021. Документ также содержит положения об усилении санкций против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".