Трамп требует назвать одну из вакцин от коронавируса в его честь

Трамп гордится тем, как боролся с пандемией коронавируса на посту президента США. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп хочет переименовать одну из амеркианских вакцин от коронавируса в свою честь. Препарат предлагает назвать "Трампцина".

Об этом он заявил во время ужина для спонсоров Республиканской партии, пишет The Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп был для Путина самым удобным президентом США - дипломат

Также бывший глава Белого дома приписал себе создание нескольких вакцин. По его словам, он гордится своими успехами в борьбе с пандемией.

Чтобы подтвердить свои заслуги, Трамп напомнил о старте операции Warp Speed ​​по ускорению разработки лекарств против коронавирусной инфекции.

В рамках этой инициативы полное финансирование имело только производство вакцины компании Moderna. Компания Pfizer получила финансирование от правительства США после разработки вакцины.

Ранее 45-президент США Дональд Трамп скептично относился к процессу вакцинации и считал, что разработчики препаратов от коронавируса сговорились против него. Трамп не хотел прививаться одним из первых в США, как это сделали лидеры других стран. Также политик обвинил производителей в том, что проиграл на выборах.