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Трамп требовал от штата Джорджия пересчитать голоса в его пользу - СМИ

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Трамп требовал от штата Джорджия пересчитать голоса в его пользу - СМИ
В разговоре госсекретарь Джорджии и его юристконсульт уверяли Трампа, что он обладает совершенно ложными данными о ходе выборов и убеждал в абсолютной точности итоге подсчета голосов в штате. Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп призывал госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в штате и "найти" для него 11780 голосов. Руководство штата всячески убеждало Трампа в невозможности таких действий.

Об этом сообщает Washinghton Post. Издание получило аудиозапись, на которой якобы происходит часовой разговор Трампа и Раффенспергера вчера, 2 января.

В ходе этой беседы Трамп несколько раз менял тон в отношении однопартийца, общаясь с ним и в лестной форме и расплывчато угрожая уголовным преследованием за невыполнение просьбы президента. Он убеждал Раффенспергера устроить пересчет голосов в штате, который бы мог привести к победе действующего президента даже с разницей в один голос (Байден обошел Трампа на 11 779 голосов).

"Смотри. Все, что я хочу - это найти 11780 голосов. Потому что мы выиграли этот штат", - говорил президент США.

В разговоре госсекретарь Джорджии и его юристконсульт уверяли Трампа, что тот обладает совершенно ложными данными касательно хода выборов и убеждал в абсолютной точности итога подсчета голосов в штате. Трамп же не верил в это.

"Это невозможно, чтобы я проиграл в Джорджии. Невозможно. Мы выиграли штат с перевесом в сотни тысяч голосов", - говорил Трамп в беседе.

Напомним, президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020. Кандидату в президенты необходимо 270 голосов выборщиков, чтобы стать новым хозяином Белого дома. Байден получил 306 голосов выборщиков. Однако Трамп до сих пор отказывался признать результаты голосования и продолжал утверждать о фальсификации во время избирательного процесса.

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