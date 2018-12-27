Трамп тайно прилетел в Ирак

Трамп прилетел в Ирак. Фото: ТСН

Президент США Дональд Трамп неожиданно прилетел в Ирак, чтобы посетить американских военных и поздравить их с Рождеством.

В среду Трамп неофициально прилетел в Ирак, чтобы встретиться с американскими войсками, сообщает Associated Press.

Его сопровождали советник по национальной безопасности Джон Болтон, первая леди США Мелания Трамп, посол США в Ираке Дуг Силлиман.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в Twitter, что Трамп прибыл в Ирак в ночь на Рождество.

"Президент Трамп и первая леди в ночь на Рождество прибыли в Ирак, чтобы посетить наших военных и высшее военное руководство и поблагодарить их за их работу ... а также пожелать счастливого Рождества", - написала она.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ в Сирии и отметил, что борьба с исламистами была единственной причиной присутствия американских войск в стране.