США собираются вывести свои войска из Сирии - СМИ

Американские военные выйдут из Сирии. Фото: Рolitikus

В американских СМИ появилась информация, что Белый дом собирается как можно скорее начать вывод американских военных из Сирии.

В частности об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на собственные военные источники. Также такую ​​информацию подтвердили Reuters источники из числа американских чиновников.

Однако, СМИ не сообщают когда и кем было принято соответствующее решение, также неизвестно и когда начнется вывод американского контингента. В американском министерстве обороны или в администрации президента Дональда Трампа отказались от комментариев.

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В то же время глава США в своем Twitter написал заявление, которое можно расценивать как подтверждение соответствующей информации.

"Мы победили ИГИЛ в Сирии, что в период моего президентства было единственной причиной для нас там находиться", - отметил Трамп.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 грудня 2018 р.

В Сирии до войны средняя зарплата была на уровне 500 долларов. Было немало европейских инвестиций, автомобильные заводы, амбициозные планы туризма. Но мощно Сирия начала открываться 2000 года, когда к власти пришел Башар Асад. До этого была закрытой социалистической страной.