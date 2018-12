США собираются вывести свои войска из Сирии - СМИ

В американских СМИ появилась информация, что Белый дом собирается как можно скорее начать вывод американских военных из Сирии.

В частности об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на собственные военные источники. Также такую ​​информацию подтвердили Reuters источники из числа американских чиновников.

Однако, СМИ не сообщают когда и кем было принято соответствующее решение, также неизвестно и когда начнется вывод американского контингента. В американском министерстве обороны или в администрации президента Дональда Трампа отказались от комментариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ввели новые санкции против России

В то же время глава США в своем Twitter написал заявление, которое можно расценивать как подтверждение соответствующей информации.

"Мы победили ИГИЛ в Сирии, что в период моего президентства было единственной причиной для нас там находиться", - отметил Трамп.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.