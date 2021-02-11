Трамп стал причиной раскола республиканской партии

Десятки бывших чиновников-республиканцев планируют создать новую правоцентристскую партию из-за 45-го президента США Дональда Трампа.
Подробностями поделилось издание Reuters.
В переговорах по созданию новой партии участвуют бывшие чиновники республиканской администрации Рональда Рейгана, Джорджа Буша, Джорджа Буша-младшего и Трампа.
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По плану партия будет работать по принципу консерватизма, включая приверженность Конституции и верховенства закона. То есть в основе будут идеи, которые отверг Трамп во время своего правления.
Чиновники хотят добиться выдвижения своих кандидатов на выборы.
Вероятно партия получит название Integrity Party и Center Right Party.
45-й президент США Дональд Трамп скрывал содержание телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас 46-й американский президент Джо Байден имеет к ним доступ.
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