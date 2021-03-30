Трамп создал собственный сайт на фоне блокирования в других соцсетях

Трампы создали собственный сайт. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп и его жена Мелания запустили официальный сайт, на котором могут общаться с поклонниками.

На фоне бана от Twitter, Facebook и Instagram Трамп создал собственный сайт.

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"Офис Дональда Трампа стремится сохранить замечательное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу "Америка прежде всего". Офис Дональда Трампа будет информировать, обучать и вдохновлять американцев всех слоев общества, поскольку мы стремимся построить самом деле большое будущее Америки", - говорится на главной странице.

На сайте содержится информация о деятельности Трампа в Белом доме и вкладка с которой можно отправить комментарий.

Бывший президент США Дональд Трамп решил запустить собственную социальную сеть.