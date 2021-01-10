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воскресенье, 10 января 2021 04:51

Трамп сообщил в Twitter о создании собственной интернет-платформы

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Президент США Дональд Трамп, после того как личный аккаунт политика навсегда заблокировали в Twitter, заявил, что его команда изучает вопрос создания собственной интернет-платформу.

Причем следует отметить, что это заявление он сделал все в том же Twitter, но используя не личный, а государственный аккаунт @POTUS. Об этом сообщает CNBC.

"Мы провели переговоры с различными сайтами и скоро сделаем большое объявление, пока мы также рассматриваем возможность открытия собственной платформы в ближайшем будущем", - сообщил Трамп.

 

Он обвинил Twitter в несвободе и пообещал, что не будет молчать. Сообщение из учетной записи @POTUS были практически сразу удалены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook и Instagram заблокировали Трампа до конца его президентства. Заявление Цукерберга

Социальная сеть Twitter приняла решение на постоянной основе заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за риска дальнейшего подстрекательство к насилию.

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