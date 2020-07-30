Трамп сомневается в необходимости защищать Германию от России

Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании защищать Германию от России. Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не понимает, почему Соединенные Штаты должны защищать ФРГ от России.

Объяснил свое решение сократить американский военный контингент в Германии сотрудничеством ФРГ с Россией в сфере энергетики.

"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, и мы должны защитить Германию от России. Что это вообще такое?", - написал Трамп в Twitter.

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Он подчеркнул, что Германия "очень просрочила" выплату НАТО 2-процентного взноса от ВВП страны.

"Поэтому мы выводим часть нашего контингента из Германии", - написал глава Белого дома.

Министр обороны США Марк Эспер указал на необходимость укрепления НАТО и направления средств альянса на сдерживание, в том числе России. При этом Эспер в данном контексте упомянул российскую аннексию Крыма и военные действия на Донбассе.