Трамп согласился уйти с Белого дома при одном условии

Трамп уйдет, если Коллегия выборщиков поддержит Байдена. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов на выборах Джо Байдена.

В то же время он в очередной раз заявил о массовых фальсификациях на выборах, сообщает Reuters.

По словам Трампа, если большинство голосов выборщики отдадут за Байдена, он уйдет с должности. Хотя ему все же будет трудно отступить в этой ситуации.

Также действующий президент отказался ответить на вопрос, будет ли он присутствовать на инаугурации нового главы государства.

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Заседание коллегии запланировано на 14 декабря.

В течение длительного времени Дональд Трамп отказывался признавать, что Джо Байдена поддержало большее количество избирателей и утверждал о массовых фальсификациях, пытаясь добиться пересчета голосов через суды.

Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с Covid-19. Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.