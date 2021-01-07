Трамп согласился мирно передать власть Байдену

При этом Трамп не признает результатов голосования. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал мирно передать власть своему преемнику Джо Байдену.

Он заявил об этом после утверждения итогов выборов в Конгрессе, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на CNN.

При этом Трамп не признает результатов голосования.

"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают меня, тем не менее, 20 января будет организован переходный период", - говорится в заявлении Трампа.

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Он также подчеркнул, что продолжит борьбу за учет только законных голосов.

"Хотя это означает конец самого выдающегося первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой", - добавил Трамп.

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер продолжила режим чрезвычайной ситуации в городе на 15 дней. Ранее режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне был введен на несколько часов.