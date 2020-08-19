Трамп собирается обсудить с Путиным события в Беларуси

Трамп хочет обсудить события в Беларуси с Путиным. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что "в нужное время" собирается обсудить с Россией ситуацию в Беларуси.

Он не уточнил, когда именно будет говорить с Москвой, однако отметил, что пообщается о Беларуси с представителями других стран, сообщает пресс-служба Белого дома.

По его словам, ему не кажется, что в Беларуси "слишком много демократии".

"Мне нравится видеть демократию. Демократия - очень важная в мире ", - сказал Трамп.

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В Минске и других городах Беларуси от вечеру 9 августа проводятся акции протеста. Люди протестуют против результатов выборов президента, по которым Лукашенко получил 80% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская - 10%.