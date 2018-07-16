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понедельник, 16 июля 2018 17:10

Трамп рассказал о впечатлении от личной встречи с Путиным
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Президент США Дональд Трамп назвал личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным "хорошим началом".

"Я думаю, это хорошее начало. Очень-очень хорошее начало для всех", - сказал он перед официальным обедом, сообщает Independent.

Переговоры Трампа и Путина продолжались почти 3 часа. "Дополнительное время и пенальти?" - шутят журналисты Guardian.

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Трампа и Путина сфотографировали с их помощниками перед началом официального обеда
Фото: Guardian
Трампа и Путина сфотографировали с их помощниками перед началом официального обеда
Трампа и Путина сфотографировали с их помощниками перед началом официального обеда

На опубликованных фото российские и американские делегации сидят за столом с белой скатертью, стаканами и фарфором. Путин сидит напротив Трампа. Главу Белого дома сопровождают госсекретарь Майк Помпео и его переводчик. Также рядом посол США в России Джон Хантсман, начальник штаба Белого дома Джон Келли; советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и эксперт по российским вопросам и советник президента Фиона Хилл.

6 помощников Путина вместе его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Встреча проходит в Зеркальном зале президентского дворца. Он находится недалеко от Готического зала, где президенты встречались с глазу на глаз

Трамп сказал, что планирует обсудить с Путиным торговлю, военные вопросы, ракеты и Китай. Он не упомянул о вмешательстве России в выборы в США, в конфликт в Украине, Сирии, взаимоотношениях с НАТО или отравления в Солсбери.

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