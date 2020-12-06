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воскресенье, 06 декабря 2020 21:04

Трамп провел первый митинг после поражения на выборах

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Трамп провел первый митинг после поражения на выборах
Трамп в очередной раз заявил о якобы многочисленные случаи нарушений и фальсификаций на выборах. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп провел первый митинг после проигрыша на выборах.

Мероприятие проводилось в поддержку республиканцев от штата Джорджия Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые переизбирались в Сенат Конгресса США. Об этом сообщает Reuters.

5 января 2021 в штате пройдет второй тур выборов в верхнюю палату Конгресса. От исхода голосования зависит соотношение сил в Сенате.

Демократам, которые уже имеют большинство в Палате представителей, необходимо выиграть оба места, чтобы контролировать Сенат. Если республиканцы получат одно место, они сохранят свое большинство и смогут заблокировать большую часть законодательной повестки дня избранного президента Джо Байдена.
Но вместо агитации за республиканских кандидатов, Трамп на митинге сосредоточился на себе.

"Они обманули нас и сфальсифицировали наши президентские выборы, но мы все равно победим. Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад", - заявил Трамп.

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В ходе своего выступления Трамп вновь заявил о якобы многочисленные случаи нарушений и фальсификаций на выборах, а также вновь раскритиковал губернатора Джорджии Брайана Кемпа, которого до этого призвал созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания для обсуждения итогов выборов, а также обеспечить проверку подлинности подписей американцев на избирательных бюллетенях.

"Надеюсь, наши законодательные органы и Верховный суд США выступят вперед и спасут нашу страну", - добавил президент.

Около $8,8 млн потратил штаб президента США Дональда Трампа на попытку отменить результаты выборов. Почти $ 2,3 млн пошло на юристов и консультантов.

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06
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