Трамп просит перенести президентские выборы из-за эпидемии

Трамп хочет перенести выборы. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призывает не проводить президентские выборы в ноябре 2020 года.

По крайней мере их надо отложить до завершения пандемии Covid-19, написал Трамп в Twitter.

Он считает, что эти выборы будут "самые нечестные в истории" США в связи с введением голосования по почте.

"Из-за внедрения всеобщего голосования по почте ... в 2020 году состоятся самые нечестные и фальсифицированные выборы в истории ... Давайте отсрочим выборы, пока люди не смогут проголосовать надежно и защищенно", - о тметил Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рекламу Трампа проиллюстрировали снимком украинского Майдана

Добавим, что в отдельных американских штатах рассматривают возможность введения голосования по почте, чтобы уберечь людей от коронавируса. Гражданам будут отправлять бюллетени по почте, они их заполнят и отправят обратно.

Шансы Дональда Трампа победить на выборах президента США этой осенью составляют не более 8%. Остальные - 92% - у его соперника, демократа Джо Байдена. Данные получены на основе разработанной модели издания The Economist.