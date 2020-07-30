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четверг, 30 июля 2020 16:45

Трамп просит перенести президентские выборы из-за эпидемии

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Трамп просит перенести президентские выборы из-за эпидемии
Трамп хочет перенести выборы. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призывает не проводить президентские выборы в ноябре 2020 года.

По крайней мере их надо отложить до завершения пандемии Covid-19, написал Трамп в Twitter.

Он считает, что эти выборы будут "самые нечестные в истории" США в связи с введением голосования по почте.

"Из-за внедрения всеобщего голосования по почте ... в 2020 году состоятся самые нечестные и фальсифицированные выборы в истории ... Давайте отсрочим выборы, пока люди не смогут проголосовать надежно и защищенно", - о тметил Трамп.

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Добавим, что в отдельных американских штатах рассматривают возможность введения голосования по почте, чтобы уберечь людей от коронавируса. Гражданам будут отправлять бюллетени по почте, они их заполнят и отправят обратно.

Шансы Дональда Трампа победить на выборах президента США этой осенью составляют не более 8%. Остальные - 92% - у его соперника, демократа Джо Байдена. Данные получены на основе разработанной модели издания The Economist.

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