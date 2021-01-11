Трамп прокомментировал вероятность импичмента - СМИ

Пенс не считает нужным устранять Трампа. Фото: Reuters

Действующий президент Америки Дональд Трамп не верит, что члены Конгресса во главе с вице-президентом Майклом Пенсом используют 25-ю поправку к Конституции США, чтобы отстранить его от должности.

Трамп со своими советниками считают, что импичмент маловероятен, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Пенс не считает нужным отстранять Трампа, хотя после штурма Капитолия не разговаривал с ним. Один из сенаторов сообщил, что никогда не видел вице-президента "настолько злым".

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6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, подтвердивших победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в здание. В результате столкновений погибли пять человек. Полиция задержала 52 участников беспорядков. Трампу могут объявить импичмент уже после завершения президентского срока и инаугурации Джо Байдена. Группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии заявила о готовности в понедельник представить статью для объявления импичмента.