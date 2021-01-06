Трамп призвал протестующих к миру

Сторонники Трампа ворвались в Конгресс, где утверждают результаты выборов. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников, которые начали протесты в Вашингтоне и ворвались в здание конгресса, в мирного протеста.

Соответствующее обращение он опубликовал в своем Twitter.

"Пожалуйста, поддержите полицию Капитолия и силы правопорядка. Они работают на благо нашей страны. Оставайтесь мирными", - отметил он.

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Президент также призвал всех, кто находится в здании Капитолия воздержаться от насилия.

"Я прошу всех в Капитолии оставаться мирными. Нет насилию! Мы - партия закона и порядка, уважайте закон и наших великих женщин и мужчин правоохранителей", - говорится в заметке.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где парламент должен утвердить результаты выборов президента. Заседание временно прервали, а в Конгрессе объявили локдаун - здание закрыли на вход и выход.