Трамп призвал молиться за администрацию Байдена

 
Ексклюзивы
1/5
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 369
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
1 Просмотров: 1125
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 540
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 387
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 684
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1431
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 981
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 441
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
8 Просмотров: 972
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 837
Фото
Все фото
7
5
8
3
11
Дворец для Путина за $13,5 млрд: опубликовали новое расследование Навального
Дворец для Путина за $13,5 млрд: опубликовали новое расследование Навального
84 человека погибли из-за землетрясения
84 человека погибли из-за землетрясения
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мелания Трамп нарушила многолетнюю традицию первых леди США
Мелания Трамп нарушила многолетнюю традицию первых леди США
Символы США и тысячи бойцов Нацгвардии: что сделали с Вашингтоном перед инаугурацией Байдена
Символы США и тысячи бойцов Нацгвардии: что сделали с Вашингтоном перед инаугурацией Байдена
Видео
Все видео
Трамп призвал молиться за администрацию Байдена
Трамп призвал молиться за администрацию Байдена
В России лавина накрыла горнолыжный курорт: есть пострадавшие
В России лавина накрыла горнолыжный курорт: есть пострадавшие
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
Интервью
1/5
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
1 Просмотров: 1125
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3735
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 576
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2106
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6678
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
18 января 2021
Просмотров: 774
Нас хочуть знищити чи таки порятувати
– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти? Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про ...
вторник, 19 января 2021 23:40

Трамп призвал молиться за администрацию Байдена

1 Комментировать
Трамп призвал молиться за администрацию Байдена
Трамп записал прощальное обращение. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в своем прощальном обращении призвал молиться за новую администрацию.

Отрывки из речи республиканца были опубликованы Белым домом 19 января, передает Reuters,

Трамп такжес казал, что его администрация "сделала то, ради чего пришла, и даже больше".

Он заявил, что гордится тем, что за время его президентства страна не начала ни одной новой войны, а укрепила альянсы с союзниками и "противостояла Китаю как никогда раньше".

Политик сново осудил штурм здания Конгресса в Вашингтоне 6 января. Тогда погибли пять человек.

"Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти новой администрации в полдень в среду (20 января), я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, только начинается", - сказал Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп призвал протестующих к миру

Свое прощальное видео из Белого дома также записала первая леди США Мелания Трамп.

Инаугурацию Байдена как 46-го президента США, а также избранного вицепрезидента Камалы Харрис запланировано на 20 января.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трамп призвал молиться за администрацию Байдена». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 39027
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
3
 1 Просмотров: 10701
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
19
 Просмотров: 8379
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели &quot;черного&quot; лесоруба
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели "черного" лесоруба
4
 Просмотров: 6498
Россиянам запретят жить в Крыму
Россиянам запретят жить в Крыму
 Просмотров: 6120
Мир
США ввели санкции против украинской компании
США ввели санкции против украинской компании Просмотров: 27
Литва запретила Киркорову въезд за поддержку оккупации Крыма
Литва запретила Киркорову въезд за поддержку оккупации Крыма 1 Просмотров: 189
Навальний прокоментував своє повернення в Росію
Навальний прокоментував своє повернення в Росію 1 Просмотров: 459
Первая немецкая компания вышла из "Северного потока-2"
Первая немецкая компания вышла из "Северного потока-2" 1 Просмотров: 567
В масштабной аварии столкнулись более 134 авто
В масштабной аварии столкнулись более 134 авто Просмотров: 351
Больше всего комментируют
6
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
4
Украина подписала газовые соглашения с РФ
4
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
2
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
2
Главе КСУ Тупицкому сообщили о подозрении
Голосов: 988
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть