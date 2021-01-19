Трамп призвал молиться за администрацию Байдена

Трамп записал прощальное обращение. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в своем прощальном обращении призвал молиться за новую администрацию.

Отрывки из речи республиканца были опубликованы Белым домом 19 января, передает Reuters,

Трамп такжес казал, что его администрация "сделала то, ради чего пришла, и даже больше".

Он заявил, что гордится тем, что за время его президентства страна не начала ни одной новой войны, а укрепила альянсы с союзниками и "противостояла Китаю как никогда раньше".

Политик сново осудил штурм здания Конгресса в Вашингтоне 6 января. Тогда погибли пять человек.

"Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти новой администрации в полдень в среду (20 января), я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, только начинается", - сказал Трамп.

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Свое прощальное видео из Белого дома также записала первая леди США Мелания Трамп.

Инаугурацию Байдена как 46-го президента США, а также избранного вицепрезидента Камалы Харрис запланировано на 20 января.