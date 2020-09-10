Трамп признался, что намеренно преуменшал угрозу эпидемии Covid-19

Американский журналист Боб Вудворд обнародовал записи интервью с президентом США Дональдом Трампом, на которых он подтвердил, что всегда во время выступлений пытался уменьшить риски эпидемии коронавируса, чтобы предотвратить ситуацию массовой паники в стране.
Об этом говорится в записях журналиста, сообщает NPR.
Как отмечается в интервью, Трамп уже в начале февраля знал об опасности и быстром распространение коронавируса воздушным путем, однако в публичных выступлениях сознательно уменьшивал угрозу новой болезни.
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"Я хотел всегда это загладить. Мне все еще нравится нивелировать угрозу, потому что я не хочу создавать панику", - высказался Трамп.
Пресс-екретарь Белого дома Кейли МакЕнани заявила, что Трамп стремился сохранять спокойствие американской общественности по пандемии коронавируса.
В своей книге под названием "Rage" Вудворд утверждает, что советник по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен передал президенту Трампу 28 января предупреждение о вирусе, сказав, что он станет крупнейшей угрозой национальной безопасности при президенте Трампа.
По состоянию на четверг 10 сентября, болезнь COVID-19 убила более 190 тыс. человек в США.
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