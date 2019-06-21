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пятница, 21 июня 2019 13:39

Трамп предупредил Иран о неминуемой атаке

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Трамп предупредил Иран о неминуемой атаке
Дональда Трамп сообщил властям Ирана о неизбежной атаке США. Фото: Delo.ua

Президент США Дональд Трамп направил властям Ирана сообщение с предупреждением о неминуемой атаке США.

"В своем сообщении Трамп сказал, что он против любой войны с Ираном и хотел поговорить с Тегераном о разных вопросах. Он дал короткий период времени, чтобы получить наш ответ. Но все зависит от верховного лидера Али Хаменеи, который решает эту проблему", - сказал один из чиновников Reuters на условиях анонимности.

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По словам другого иранского чиновника, они сразу дали Оманским посредникам понять, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи против любых переговоров, но пообещали передать ему послание.

"Однако мы сообщили офицеру Омана, любое нападение на Иран будет иметь последствия международного масштаба", - добавил он.

Военно-морские силы США направили в Оманский залив эсминец в связи с атакой на танкеры. Эсминец USS Mason находится на пути к месту происшествия для оказания помощи. Он вооружен 74 крылатыми ракетами, 6 торпедами, а также ствольной артиллерией. Кроме этого, несет 2 палубных противолодочных вертолета.

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