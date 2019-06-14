США направили ракетный эсминец к месту подрыва танкеров в Оманском заливе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на гражданские танкеры. Фото: REUTERS

Военно-морские силы США направили в Оманский залив эсминец в связи с атакой на танкеры.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США.

"У нас нет заинтересованности в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке. Мы будем защищать свои интересы, но война с Ираном не в наших стратегических интересах, в этом не заинтересовано и международное сообщество", - заявляют военные.

Эсминец USS Mason находится на пути к месту происшествия для оказания помощи. Он вооружен 74 крылатыми ракетами, 6 торпедами, а также ствольной артиллерией. Кроме этого, несет два палубных противолодочных вертолета.

Экипаж из поврежденного танкера Kokuka Courageous спасли эсминцем ВМС США USS Bainbridge, который был близко от места инцидента.

14 июня сообщили, что американские военные моряки обнаружили прикрепленную к борту Kokuka Courageous мину, которая не разорвалась. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают "данные разведки и использованое оружие".

Атаке подверглись нефтеналивное судно Front Altair, а также танкер Kokuka Courageous, которым владеет японская транспортная компания Kunihana Sangyo, они принадлежат норвежской компании Frontline. На борту танкеров вспыхнули пожары, норвежское судно затонуло. На его борту находились 23 человека - преимущественно граждане Грузии, России и Филиппин. Их, как и около двух десятков моряков-филиппинцев, находившихся на борту японского судна, эвакуировали. Сообщили о спасении 44 человек.