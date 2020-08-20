Трамп повинен в смерти 170 тыс. американцев - Обама

Дональда Трампа обвиняют в смертях американцев от коронавируса. Фото: unsplash.com

Бывший президент США Барак Обама возложил на действующего президента Дональда Трампа ответственность за смерть от коронавируса 170 тыс. американцев.

Об этом говорится в тезисах речи полиика, которые в четверг 20 августа опубликовал Интерфакс.

"Дональд Трамп не дорос до этой должности, потому что он не мог, а последствия этого очень серьезны. 170 тысяч американцев скончались. Миллионы рабочих мест исчезли. Наши худшие стимулы вырвались наружу, наша репутация во всем мире сильно пострадала, а наши демократические институты оказались под угрозой, какой не было никогда раньше", - говорится в опубликованных тезисах речи Обамы, произнесенной им на конвенции Демократической партии.

Критикует Трампа также спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Как спикер я лично видела неуважение Дональда Трампа к фактам, к рабочим семьям и к женщинам, в частности, - неуважение, заключающееся в его политике в отношении нашего здоровья и наших прав", - говорится в тезисах выступления политика.

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Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, выступавшая соперником Трампа на выборах 2016 года, заявила: "Я хотела бы, чтобы Дональд Трамп был лучшим президентом. Но, к сожалению, он тот, кто он есть".

"В течение четырех лет люди предупреждали меня, но я не понимала, насколько он опасен. Жаль, что я не могу вернуться и начать все сначала", - подчеркивается в тезисах ее выступления.

В среду 19 августа Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года бывшего вице-президента Джо Байдена. Такое решение было принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин.