Трамп посмеялся над Гретой Тунберг в Twitter

Трамп посоветовал активистке отдохнуть. Фото: РБК

Президент США Дональд Трамп раскритиковал объявление 16-летней екоактивистки Греты Тунберг человеком года по версии журнала Time.

"Просто смешно. Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, а потом сходить на старый добрый фильм с другом! Отдохни, Грета, отдохни!", - написал Трамп в Twitter.

В ответ Тунберг отредактировала в Twitter краткую информацию о себе.

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"Тинейджерка, которая работает над своей проблемой по управлению гневом. На данный момент отдыхаю и смотрю старый добрый фильм с другом", - говорится в описании.

Американский журнал Time назвал шведскую 16-летнюю екоактивистку Грету Тунберг человеком года-2019. Она обошла Трампа и Цукерберга.