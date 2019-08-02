Трамп после разговора с Путиным запустил новую волну санкций против РФ - NYT

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении новых санкций против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает The New York Times.

Это уже вторая волна санкций, введенных Белым домом в связи с делом Скрипалей.

О каких именно ограничения говорится, издание не сообщает. Однако отмечает, что Трамп ввел их после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

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Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта 2018-го нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработка которого велась еще в СССР. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возлагает ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.

27 августа 2018-го вступил в силу первый этап санкций США против РФ, введенных в связи с применением РФ химического оружия на территории Великобритании.