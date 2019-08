Трамп пошутил о покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп свел к шутке идею о покупке Гренландии.

Трамп опубликовал в Twitter фотографию городка, посреди которого стоит золотой небоскреб с его именем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гренландия - Трампу: "Мы открыты для бизнеса, но не для продажи"

"Я обещаю не делать такого в Гренландии", - написал он.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA