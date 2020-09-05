Трамп похвастался достижением, с которым будет побеждать на выборах

Трамп похвастался своими достижениями перед выборами. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в пятницу выделил свое главное преимущество на выборах главы государства, намеченных на 3 ноября.

"Дела у нас идут очень хорошо. Мы очень гордимся тем, что происходит в экономике. Думаю, что перед выборами вы увидите третий квартал. Третий квартал будет на таком уровне, который наша страна еще не видела. Это будет рекорд по ВВП и других показателях", - заявил Трамп на пресс-конференции в пятницу, сообшает РБК-Україна.

Он уверен уверенность, что к 2020 год будет лучше, чем 2019 год.

"Мы заложили для этого фундамент, которого не было", - добавил.

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4 сентября в США опубликовали данные по безработице. Его уровень в США снизился до 8,4%, тогда как в апреле достигал 15%. На момент начала пандемии COVID-19 в США уровень безработицы был рекордно низким за последние годы 3,5%.

Российские хакеры в даркнете раздают данные миллионов избирателей США. В частности, пользователь под ником Gorka9 раздает архивы с информацией об избирателях штата Мичиган.