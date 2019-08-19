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понедельник, 19 августа 2019 04:56

Трамп подтвердил, что хочет купить Гренландию

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Трамп подтвердил, что хочет купить Гренландию
Трамп хочет купить Гренландию. Фото: РБК

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.

"Мы говорили об этом. Гренландия, по сути, принадлежит Дании. Мы защищаем Данию, как и значительную часть мира", - подчеркнул президент США на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, сообщает пресс-служба президента.

Он отметил, что вопрос о возможности приобретения Гренландии не является первоочередным.

"Идея была упомянута, и я сказал, что, разумеется, со стратегической точки зрения это было бы интересно. Нам бы было это интересно", - указал американский лидер.

Он сравнил покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости и выступил с утверждением, что Дания несет значительные финансовые убытки из-за того, что в состав королевства входит Гренландия. Дания теряет из-за этого "почти 700 миллионов долларов ежегодно".

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16 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп задумался о покупке Гренландии, чтобы усилить позиции США в Арктике.

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