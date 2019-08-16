Трамп хочет купить Гренландию

Трамп заговорил о Гренландии. Фото: Сегодня

Президент США Дональд Трамп с различной степенью серьезности неоднократно интересовался покупкой Гренландии Соединенными Штатами.

Трамп во время встреч, обедов и других мероприятий с интересом слушал, как его помощники обсуждают ресурсы и геополитическое значение Гренландии. Президент США попросил советника в Белом доме изучить возможность сделки, сообщает The Wall Street Journal.

Некоторые советники Трампа поддержали эту идею, назвав ее "хорошей экономической игрой". Другие назвали ее неосуществимой.

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Гренландия – крупнейший на Земле остров, расположенный на северо-востоке Северной Америки. Он является автономной территорией Дании. Большая часть Гренландии покрыта льдом. Население острова составляет порядка 56 тысяч человек.