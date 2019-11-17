Трамп подал иски в Верховный суд

Президент США Дональд Трамп подал 2 иска в Верховный суд с требованием не обнародовать его налоговую декларацию.
Он стремится заблокировать решения судов низшей инстанции, который обязал бухгалтерскую компанию Mazars передать декларации в Конгресс, пишет "Голос Америки".
Один иск в Верховный суд просит заблокировать соответствующее решение Апелляционного суда федерального округа Колумбия, принятое в среду. Другой просит заблокировать аналогичные вердикты нью-йоркских судов, которые обязывают Mazars передать личные и корпоративные декларации Трампа за 2011-2018 годы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минобороны США не будет расследовать задержку военной помощи Украине
Адвокаты Трампа назвали эти решения незаконными, напомнив, что Конгресс впервые пытается получить такую информацию о действующего президента США. По их мнению, если Конгресс получит эти декларации, он приобретет широкие возможности сбора грязи на политических противников.
Свидетельствуя в комитетах Конгресса США по делу об импичменте Трампа, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что Белый дом шантажировал Украину военной помощью. В обмен на это в США хотели, чтобы президент Зеленский заявил о причастности в коррупционных схемах Джозефа Байдена.
Комментарии