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четверг, 14 ноября 2019 11:04

Минобороны США не будет расследовать задержку военной помощи Украине

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Минобороны США не будет расследовать задержку военной помощи Украине
Дело о задержании военной помощи Украине может мешать Пентагону расследовать импичмент Трампа. Фото: www.aa.com.tr

Генеральный инспектор Министерства обороны США Гленн Файн отказался начать расследование о задержке администрацией призедента Дональда Трампа военной помощи Украине.

Такое решение приняли из-за опасений, что оно может мешать расследованию импичмента Трампа, пишет CNN.

Представитель Файна отметил, что генеральный инспектор Пентагона направил письмо нескольким сенаторам-демократам относительно этого решения. Впрочем, по словам прессекратаря, с "развитием событий наше решение может измениться".

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"Мы разочарованы, что Офис генерального инспектора отказался расследовать задержку предоставления Министерством обороны помощи Украине в сфере безопасности, предназначенной Конгрессом", - говорится в письме сенатора-демократа Дика Дурбина от штата Иллинойс.

Державний департамент США міг розблокувати військову допомогу Україні на кілька днів раніше, ніж це зробив президент Дональд Трамп.

Держсекретареві Майклу Помпео був спрямований секретний меморандум. У ньому юристи Держдепу стверджували, що держава має право витрачати кошти на військову допомогу Україні незалежно від вказівок Трампа.

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14
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