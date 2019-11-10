Военную помощь Украине разблокировал Госдеп, а не Трамп

В США разблокировали военную помощь для Украины. Фото: УНИАН

Державний департамент США міг розблокувати військову допомогу Україні на кілька днів раніше, ніж це зробив президент Дональд Трамп.

Держсекретареві Майклу Помпео був спрямований секретний меморандум. У ньому юристи Держдепу стверджували, що держава має право витрачати кошти на військову допомогу Україні незалежно від вказівок Трампа. Також повідомлялося, що процес надання допомоги почнеться до 7 вересня, передає Liga.net.

Водночас чиновники побоювалися, що це спровокує конфлікт з керівником апарату Білого дому Міком Малвейні, який ініціював заморожування допомоги.

За словами одного з джерел, нібито радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон незадовго до 9 вересня повідомив Держдепу, що допомогу можна відновити. При цьому невідомо, чи робив він це зі згоди Трампа, або без нього.

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10 вересня Трамп звільнив Болтона "через розбіжності". У той же час, в адміністративно-бюджетному управлінні Білого дому стверджують, що Болтон нічого такого не робив і не мав на це повноважень.

Трамп заявляв, що розблокував допомогу Україні 11 вересня.