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пятница, 25 октября 2019 09:52

Трамп отправит полтысячи солдат для охраны месторождений в Сирии

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Трамп отправит полтысячи солдат для охраны месторождений в Сирии
План предусматривает коррекцию целей США, охрану нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии Фото: DW

Белый дом рассматривает вариант отправки 500 американских военных для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.

План предусматривает коррекцию целей США, охрану нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, пишет ТСН.

Телеканал CNN со ссылкой на чиновника Министерства обороны подтвердил, что США могут переместить танки и военных к восточной Сирии "относительно скоро", чтобы защитить американские войска, размещенные вблизи нефтяных месторождений, контролируемых демократическими силами Сирии. Тяжелая техника США может быть сосредоточена в провинции Дейр-эз-Зор рядом с газоперерабатывающих предприятием Conoco.

Президент США заявил о желании защитить нефтяные месторождения в Сирии.

"Нефтяные месторождения, тема которых была нарушена в моей речи в отношении Турции и курдов вчера, контролировались боевиками ИД, пока США не отвоевали их с помощью курдов", - сообщил он.

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Ранее в Министерстве обороны Турции отчитались о прекращении военной операции "Источник мира" против курдов на севере Сирии. Это произошло после подписания меморандума между РФ и Турцией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал давно запланированную военную операцию на северо-востоке Сирии в районе, который сейчас контролируют курды. Этот шаг стал следствием того, что президент США Дональд Трамп сообщил, что американские войска будут выведены из района и на этот раз не защищать курдов. Представители возглавляемых курдами Сирийских демократических сил уже заявили о том, что турецкие военные самолеты начали атаковать регион, создавая "огромную панику" среди людей. Турция заявляет, что стремится создать безопасную зону глубиной 32 км в приграничном регионе, чтобы обезопасить страну от угрозы, которую, по ее словам, представляют "курдские террористические группы". После активного наступления Турции вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Турция на 120 часов (до 22 октября) приостановит военные действия в соседней Сирии - чтобы курды покинули эти территории. Один из руководителей SDF Редур Халил заявил, что курды готовы отойти от границы, но только при условии, чтобы контролируемые Турцией силы позволили курдским войскам и гражданским беспрепятственно покинуть населенные пункты, находящиеся в зоне боевых действий.

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Дата
25
октября

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