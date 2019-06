Трамп остановил атаку по Ирану за 10 минут до ее начала

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп остановил ракетный удар по Ирану в ответ на уничтожение беспилотника-разведчика ВМС США за 10 минут до его начала.

Операцию отменили из-за угрозы гибели 150 человек. Об этом сообщил глава Белого дома в Twitter.

"В понедельник они сбили беспилотник над международными водами. Мы были готовы нанести ответ по трем различным объектам. Но, когда я спросил, сколько людей погибнет, ответ генерала был: "150 человек, сэр". За 10 минут до удара я его остановил: непропорциональное уничтожение беспилотника", - отметил Трамп.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....