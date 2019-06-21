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пятница, 21 июня 2019 19:28

Трамп остановил атаку по Ирану за 10 минут до ее начала

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Трамп остановил атаку по Ирану за 10 минут до ее начала
Трамп остановил ракетный удар по Ирану. Фото: ТАСС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп остановил ракетный удар по Ирану в ответ на уничтожение беспилотника-разведчика ВМС США за 10 минут до его начала.

Операцию отменили из-за угрозы гибели 150 человек. Об этом сообщил глава Белого дома в Twitter.

"В понедельник они сбили беспилотник над международными водами. Мы были готовы нанести ответ по трем различным объектам. Но, когда я спросил, сколько людей погибнет, ответ генерала был: "150 человек, сэр". За 10 минут до удара я его остановил: непропорциональное уничтожение беспилотника", - отметил Трамп.

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Президент США Дональд Трамп направил властям Ирана сообщение с предупреждением о неминуемой атаке США.

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