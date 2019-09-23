Трамп объяснил, почему хочет обнародовать свой разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп допустил, что может принять решение о обнародовании стенограммы его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Трампа, он будет обсуждать возможность такого шага, так как хочет нейтрализовать связанный с этим телефонным разговором скандал, сообщает The Hill.
"Но нужно быть аккуратным, делая это", - отметил американский президент.
Трамп сообщил, что его телефонные с иностранными лидерами разговоры слушают немало людей, в том числе, представители разведывательного сообщества. Подчеркнув при этом, что делают это они с его разрешения.
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Как сообщалось, Трамп признал, что упоминал своего потенциального конкурента Джо Байдена в разговоре с Зеленским в июле. А госсекретарь Майк Помпео высказался против обнародования стенограммы.
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