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понедельник, 23 сентября 2019 00:43

Трамп объяснил, почему хочет обнародовать свой разговор с Зеленским

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Трамп объяснил, почему хочет обнародовать свой разговор с Зеленским
Стенограммы разговора Трампа и Зеленского могут обнародовать.

Президент США Дональд Трамп допустил, что может принять решение о обнародовании стенограммы его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, он будет обсуждать возможность такого шага, так как хочет нейтрализовать связанный с этим телефонным разговором скандал, сообщает The Hill.

"Но нужно быть аккуратным, делая это", - отметил американский президент.

Трамп сообщил, что его телефонные с иностранными лидерами разговоры слушают немало людей, в том числе, представители разведывательного сообщества. Подчеркнув при этом, что делают это они с его разрешения.

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Как сообщалось, Трамп признал, что упоминал своего потенциального конкурента Джо Байдена в разговоре с Зеленским в июле. А госсекретарь Майк Помпео высказался против обнародования стенограммы.

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