Трамп объяснил, почему хочет обнародовать свой разговор с Зеленским

Стенограммы разговора Трампа и Зеленского могут обнародовать.

Президент США Дональд Трамп допустил, что может принять решение о обнародовании стенограммы его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, он будет обсуждать возможность такого шага, так как хочет нейтрализовать связанный с этим телефонным разговором скандал, сообщает The Hill.

"Но нужно быть аккуратным, делая это", - отметил американский президент.

Трамп сообщил, что его телефонные с иностранными лидерами разговоры слушают немало людей, в том числе, представители разведывательного сообщества. Подчеркнув при этом, что делают это они с его разрешения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У США проходят слушания о возможном давлении Трампа на Зеленского

Как сообщалось, Трамп признал, что упоминал своего потенциального конкурента Джо Байдена в разговоре с Зеленским в июле. А госсекретарь Майк Помпео высказался против обнародования стенограммы.