Трамп ноет и жалуется, а не решает проблемы - Байден

Байден высказался о президентстве Трампа. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп не выполняет должным образом обязанности главы государства, а только жалуется.

Об этом заявил новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления в Атланте.

"Эта администрация загнала себя в ужасное состояние. Президент уделяет больше времени нытью и обжалованию, чем решению проблем. Я не понимаю, почему он хочет остаться на должности, если не хочет работать", - сказал Байден.

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По его словам, он сталкивается со многими проблемами и препятствиями на пути к передаче власти. Байден до сих пор не получил от администрации Трампа необходимой информации в сферах нацбезопасности.

Чиновник сообщил, что Минобороны США также неохотно идет на контакт.

Действующий президент США Дональд Трамп выступит с "победной речью", несмотря на победу в президентских выборах его соперника Джо Байдена.