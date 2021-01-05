Трамп не уйдет из Белого дома без "битвы"

Трамп анонсировал "адскую битву" за Белый дом. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что устроит "адскую битву" за должность, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

"Можно проиграть и сказать: ну, хорошо, я проиграл, попробую в другой раз - а, может, и не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни. Но когда ты побеждаешь с огромным преимуществом, а они воруют у тебя победу и фальсифицируют результаты - это недопустимо", заявил Трамп во время митинга своих сторонников, цитирует "Укринформ".

С призывами бороться за "честные" итоги выборов президента Трамп выступил в городе Далтон, штат Джорджия.

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Он утверждает, что победил 3 ноября "с большим отрывом", подчеркнув неприемлемость "фальсификации выборов".

В американском штате Джорджия 5 января проходит второй раунд выборов на две должности в Сенате, который определит баланс сил в верхней палате Конгресса на следующие два года.