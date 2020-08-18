Трамп назвал Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана "шахматистами наивысшего класса"

Трамп сравнил мировых лидеров с шахматистами. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын и турецкий лидер Тайип Эрдоган являются "шахматистами мирового класса".

Бывший вице-президент США Джозеф Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на выборах, высказался лидер Белого дома Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин.

"Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, северокорейский лидер Ким Чен Ын, президент Турции Эрдоган — все они шахматисты мирового класса", - отметил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в США: как изменился разрыв между Трампом и Байденом

Напомним, Трамп заявил, что в случае победы Байдена США станут "нудной страной".