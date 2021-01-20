Трамп написал письмо Байдену - СМИ

45-й президент США Дональд Трамп придерживался чуть ли не единственной традиции в передаче власти своему преемнику.
Подробностями поделилось ABC.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп хочет создать новую политическую партию в США
Трамп написал будущему главе государства Джо Байдену прощальное письмо.
По традиции, президент, который сложил свои полномочия, оставляет в Овальном кабинете Белого дома письмо своему преемнику.
Что именно Трамп написал Байдену, неизвестно.
45-й президент США Дональд Трамп вылетел из Белого дома во Флориду перед инаугурацией Джо Байдена.
×
Комментарии