Трамп написал письмо Байдену - СМИ

Дональд Трамп придержался президентской традиции. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп придерживался чуть ли не единственной традиции в передаче власти своему преемнику.

Подробностями поделилось ABC.

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Трамп написал будущему главе государства Джо Байдену прощальное письмо.

По традиции, президент, который сложил свои полномочия, оставляет в Овальном кабинете Белого дома письмо своему преемнику.

Что именно Трамп написал Байдену, неизвестно.

45-й президент США Дональд Трамп вылетел из Белого дома во Флориду перед инаугурацией Джо Байдена.