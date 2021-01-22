Трамп нанял малоизвестного адвоката, потому что другие отказали

Трампу было сложно найти себе защитника. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп нанял малоизвестного адвоката, который будет представлять его на суде по импичменту. Адвоката Буча Бауэрса порекомендовал сенатор Линдси Грэм, так как юрист уже защищал чиновников по неоднозначным делам.

Трампу было сложно найти себе защитника. Его личный юрист Рудольф Джулиани отказался выступать на слушаниях по импичменту, поскольку был свидетелем событий 6 января. Адвокат Джон Истмен, который оспаривал в судах результаты выборов, отказался по той же причине, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

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"Юрист не может быть адвокатом в случае, когда он выступает свидетелем", - сказал Истмен.

Бауэрс защищал 2 губернаторов Южной Каролины, а также работал в Министерстве юстиции при президенте Джордже Буше. 2009 года он представлял интересы экс-губернатора Марка Сэнфорда на слушаниях по этичности его поведения через тайное путешествие на государственном самолете в Аргентину ради встречи с с любовницей. Сэнфорд тогда согласился заплатить $74 тыс. за растрату бюджетных средств, но вины не признал.

2012 года адвокат защищал экс-губернаторшу Никки Хейли. Ее обвиняли в незаконном лоббизме во времена, когда она была представительницей штата в нижней палате Конгресса. Усилиями Бауэрса Хейли оправдали.

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Сенат США должен был начать рассмотрение импичмента Дональда Трампа через 1 ч. после проведения церемонии Джо Байдена. Через расписание Сената не удавалось изменить отсутствие согласия всех 100 сенаторов. Голосование об импичменте экс-президента США Дональда Трампа предложили перенести на 13 февраля.