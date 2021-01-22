Импичмент Трампа предложили перенести

Голосование об импичменте экс-президента США Дональда Трампа предложили перенести на 13 февраля.
С таким предложением выступил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл. Это даст всем сторонам достаточно времени для подготовки процедуры, передает CNN.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден не будет решать вопрос об импичменте Трампа
Макконнелл направил это предложение лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру. Чтобы Трампу объявили импичмент, в Сенате должно набраться 67 голосов из 100.
Обвинения в адрес Трампа в "подстрекательстве к беспорядкам" Палата представителей Сената должна передать не раньше 28 января.
Сенат США должен был начать рассмотрение импичмента Дональда Трампа через 1 час после проведения церемонии Джо Байдена. Через расписание Сената не удавалось изменить отсутствие согласия всех 100 сенаторов.
Комментарии