Импичмент Трампа предложили перенести

Рассмотрение импичмента Трампа предлагают отложить до 13 февраля. Фото: Reuters

Голосование об импичменте экс-президента США Дональда Трампа предложили перенести на 13 февраля.

С таким предложением выступил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл. Это даст всем сторонам достаточно времени для подготовки процедуры, передает CNN.

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Макконнелл направил это предложение лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру. Чтобы Трампу объявили импичмент, в Сенате должно набраться 67 голосов из 100.

Обвинения в адрес Трампа в "подстрекательстве к беспорядкам" Палата представителей Сената должна передать не раньше 28 января.

Сенат США должен был начать рассмотрение импичмента Дональда Трампа через 1 час после проведения церемонии Джо Байдена. Через расписание Сената не удавалось изменить отсутствие согласия всех 100 сенаторов.