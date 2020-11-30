Трамп намерен закончить свои проекты до інавгурації Байдена

Трамп хочет воплотить своей проект до инаугурации Джо Байдена. Фото: REUTERS

Администрация президента США Дональда Трампа пытается достроить стену на границе с Мексикой до инаугурации новоизбранного главы государства Джо Байдена, которая состоится 20 января 2021 года.

Подробностями делится Independent.

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Уже было построено 644 км стены, однако Трамп хочет как можно быстрее достроить здание.

По словам Байдена, администрация не будет сносить построенную часть стены. Однако он добавил, что строительство не будет продолжаться и финансирования из Пентагона не следует ожидать.

Недавно стало известно, что администрация президента Дональда Трампа через Верховный суд США пытается изменить правила национальной переписи населения, требуя не учитывать нелегальных мигрантов.