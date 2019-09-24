Трамп надеется на публикацию стенограммы его телефонного разговора с Зеленским

Публикация станет доказательством того, что Трамп не оказывал давления на украинского лидера. ФОТО: REUTERS / Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп надеется на то, что стенограмма его телефонного разговора с Владимиром Зеленским вскоре будет опубликована.

Об этом он сказал в рамках встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке, сообщает DW.

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"После публикации стенограммы у всех будет возможность убедиться, что я не оказывал давление на Украину", - сказал Трамп.



Разведка США подозревает Трампа в давлении на Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

Прзидент США Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы семьи бывшего вице-президента Джо Байдена.