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пятница, 08 ноября 2019 21:44

Трамп может опубликовать еще одну стенограмму разговора с Зеленским

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Трамп может опубликовать еще одну стенограмму разговора с Зеленским
Трамп заявил, что может опубликовать еще один разговор с Зеленским. Фото: Politeka

Президент США Дональд Трамп может опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Речь идет о разговоре, во время которого Трамп приветствовал Зеленсього с победой на президентских выборах. Об этом сообщает Independent.

"Я опубликую его, если они (демократы - ред) захотят, не вижу проблем с этим, но я не люблю это делать, потому что это такой плохой прецедент", - подчеркнул президент США.

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Свидетельствуя в комитетах Конгресса США по делу об импичменте Трампа, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что Белый дом шантажировал Украину военной помощью.

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