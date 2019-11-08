Трамп может опубликовать еще одну стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп может опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Речь идет о разговоре, во время которого Трамп приветствовал Зеленсього с победой на президентских выборах. Об этом сообщает Independent.
"Я опубликую его, если они (демократы - ред) захотят, не вижу проблем с этим, но я не люблю это делать, потому что это такой плохой прецедент", - подчеркнул президент США.
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Свидетельствуя в комитетах Конгресса США по делу об импичменте Трампа, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что Белый дом шантажировал Украину военной помощью.
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