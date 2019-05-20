Трамп - Ирану: Не угрожайте США. Уничтожим!

Трамп пригрозив Ірану. Фото: Радио Свобода

Президент США Дональд Трамп предупредил, что начало военных действий между США и Ираном станет концом этой восточной страны.

"Если Иран хочет воевать, то это стане официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам", - написал Трамп в Twitter.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 травня 2019 р.

Представители правительства США заявили, что Иран мобилизовал группы в Ираке и Сирии для нападения на американцев. Поэтому на прошлой неделе США направили шесть военных кораблей, систему ПРО и морскую пехоту в Персидский залив и Аравийское море.

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Ранее Иран объявил, что прекращает соблюдать части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерного соглашения не защитят Тегеран от санкций США.