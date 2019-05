Трамп - Ирану: Не угрожайте США. Уничтожим!

Президент США Дональд Трамп предупредил, что начало военных действий между США и Ираном станет концом этой восточной страны.

"Если Иран хочет воевать, то это стане официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам", - написал Трамп в Twitter.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!