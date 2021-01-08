Трамп хотел бы помиловать сам себя

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп в последние недели обсуждал возможность помилования самого себя.

Такое помиловании было бы экстраординарным использованием президентской власти Трампом - республиканцем, который проиграл выборы 3 ноября демократу Джо Байдена и покинет пост в полдень 20 января. Белый дом от комментариев отказался. Об этом пишет Reuters.

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Издание The New York Times написало, что Трамп рассматривал вопрос о помиловании в разговорах с помощниками после ноябрьских выборов.

"В нескольких разговорах после выборов Трамп говорил советникам, что рассматривает возможность помилования, а в других случаях спросил, следует ли ему это делать, и какие будут последствия для него с юридической и политической точки зрения" - сообщил источник из окружения президента США.

Газета пишет, что неясно, обсуждал ли Трамп это после штурма Капитолия США его сторонниками в среду, что вызвало призывы к его устранению с поста президента. Вследствие штурма погибли 5 человек.

Трамп, который помиловал своих политических союзников и друзей, заявлял в Twitter в 2018 году: "У меня есть абсолютное право помиловать самого себя".

Трампу грозят судебные иски штата, на которые не распространяется федеральное помилования. Они включают уголовное расследование окружного прокурора Манхэттена, район Нью-Йорка, Сайруса Вэнса. А также расследование генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс о том, что Трамп завышал стоимость активов для получения займов и налоговых льгот в деловых делах.

Конституционные юристы утверждают, что нет однозначного ответа на вопрос, может ли президент на законных основаниях помиловать себя. Ни один президент ранее этого не пробовал делать.

Некоторые эксперты по правовым вопросам заявили, что помилование было бы неконституционным, поскольку нарушает принцип, согласно которому никто не должен быть судьей в собственном деле.